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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Зеленського перерахували, яка зброя потрібна Україні для правильних “переговорів” з росією

У Зеленського перерахували, яка зброя потрібна Україні для правильних “переговорів” з росією

Київ • УНН

 • 155359 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Для того, щоб говорити з росією, необхідно мати правильну переговорну позицію, яка містить чотири прості складові. Про це у своєму Twitter пише радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі

Подоляк перерахував типи необхідної зброї, який необхідний Україні для правильних “переговорів” з агресором:

1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів.

Щоб говорити з, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:

1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.

Українські Національні Новини

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