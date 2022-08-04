У Зеленського перерахували, яка зброя потрібна Україні для правильних “переговорів” з росією

Деталі

Подоляк перерахував типи необхідної зброї, який необхідний Україні для правильних “переговорів” з агресором:

1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів.

Щоб говорити з, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:



1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.