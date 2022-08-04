У Зеленського перерахували, яка зброя потрібна Україні для правильних “переговорів” з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Для того, щоб говорити з росією, необхідно мати правильну переговорну позицію, яка містить чотири прості складові. Про це у своєму Twitter пише радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
Деталі
Подоляк перерахував типи необхідної зброї, який необхідний Україні для правильних “переговорів” з агресором:
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів.
Щоб говорити з, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання озброєння в Україну йде, і згодом його буде більше.