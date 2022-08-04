У Зеленского перечислили, какое оружие нужно Украине для правильных "переговоров" с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Для того чтобы говорить с россией, необходимо иметь правильную переговорную позицию, содержащую четыре простых составляющих. Об этом в своем Twitter пишет советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
Подоляк перечислил типы необходимого оружия, которое необходимо Украине для правильных “переговоров” с агрессором:
1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику.
2. ПВО/ПРО, чтобы защитить города.
3. Ударные беспилотники – лучшие охотники.
4. Бронетехника для контрнаступлений.
Чтобы говорить с, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих:
1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить логистику.
2. ПВО/О, чтобы защитить города.
3. Ударные беспилотники – лучшие охотники.
4. Бронетехника для контрнаступлений
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставка вооружения в Украину идет, и позже его будет больше.