У Зеленского перечислили, какое оружие нужно Украине для правильных "переговоров" с россией

Детали

Подоляк перечислил типы необходимого оружия, которое необходимо Украине для правильных “переговоров” с агрессором:

1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику.

2. ПВО/ПРО, чтобы защитить города.

3. Ударные беспилотники – лучшие охотники.

4. Бронетехника для контрнаступлений.

Чтобы говорить с, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих:



1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить логистику.

2. ПВО/О, чтобы защитить города.

3. Ударные беспилотники – лучшие охотники.

4. Бронетехника для контрнаступлений

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставка вооружения в Украину идет, и позже его будет больше.