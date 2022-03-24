У Запорізькій області троє підлітків підірвалися на боєприпасі: вони у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Запорізькій області троє підлітків знайшли боєприпас і гралися з ним, доки він не здетонував. Їх госпіталізували до лікарні, передає УНН з посиланням на пресцентр Запорізької ОДА.
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"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.
Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.
“І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети”, - наголосили у відомстві.
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