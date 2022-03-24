В Запорожской области трое подростков подорвались на боеприпасе: они в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Запорожской области трое подростков нашли боеприпас и играли с ним, пока он не сдетонировал. Их госпитализировали в больницу, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.
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"В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Детали
Руководство Запорожской областной военной администрации напоминает, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются снаряды, которые не разорвались.
Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.
“И об этом всем нужно рассказывать детям. Ведь они могут виглядеть как игрушки, мобильный телефон, шариковая ручка — начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы”, - отметили в ведомстве.
Добавим
В Бердянске (Запорожская область) в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".