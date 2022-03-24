В Запорожской области трое подростков подорвались на боеприпасе: они в больнице

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"В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Детали

Руководство Запорожской областной военной администрации напоминает, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются снаряды, которые не разорвались.

Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.

“И об этом всем нужно рассказывать детям. Ведь они могут виглядеть как игрушки, мобильный телефон, шариковая ручка — начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы”, - отметили в ведомстве.

Добавим

В Бердянске (Запорожская область) в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".