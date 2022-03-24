Одним десантним "Орском" не обійшлося: у порту Бердянська ворог зазнав більших втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У захопленому рф порту Бердянська у Запорізькій області ворог зазнав більших втрат, одним великим десантним кораблем "Орск" не обійшлося, йдеться у поширеному ранковому зведенні з ОДА (ОВА), пише УНН.
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Як зазначається, пошкоджено ще два кораблі.
Також повідомляється, що знищено резервуар на 3000 тонн палива, а пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.
Подробиці завданих окупанту збитків уточнюються.
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У Бердянську в захопленому рф порту українські захисники знищили російський десантний корабель "Орск".