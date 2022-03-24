Одним десантным "Орском" не обошлось: в порту Бердянска враг понес большие потери

Детали

Как отмечается, повреждены еще два корабля.

Также сообщается, что уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.

Ранее

В Бердянске в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".