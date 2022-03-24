Одним десантным "Орском" не обошлось: в порту Бердянска враг понес большие потери
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В захваченном рф порту Бердянска в Запорожской области враг понес большие потери, одним большим десантным кораблем "Орск" не обошлось, говорится в распространенной утренней сводке из ОГА (ОВА), пишет УНН.
Детали
Как отмечается, повреждены еще два корабля.
Также сообщается, что уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива, а пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.
Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.
Ранее
В Бердянске в захваченном рф порту украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".