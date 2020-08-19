У Запоріжжі СБУ викрила оборудки з землею на мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Запорізькій області СБУ викрила незаконні оборудки із комунальною землею, внаслідок якої бюджет міста недоотримав 5 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
“У Запоріжжі Служба безпеки України викрила незаконні оборудки із комунальною землею, внаслідок чого бюджет міста недоотримав понад 5 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2017 році Запорізька міська рада уклала договір із приватною експертною установою на проведення оцінки земельної ділянки, виділеної під будівництво офісу. Натомість оцінювачі в інтересах фірми-покупця внесли до звіту неправдиві дані про реальну вартість ділянки, занизивши суму більше ніж у 10 разів.
“Наразі директору та провідному експерту установи-оцінювача оголошено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) ККУ. На вказану земельну ділянку накладено арешт Тривають слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, встановлюється можлива причетність посадовців міськради до оборудки. Перевіряються матеріали щодо грошових оцінок ще понад 50-ти земельних ділянок, здійснених фігурантами справи.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою у Києві вартістю 1,8 млн грн.