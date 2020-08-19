В Запорожье СБУ разоблачила махинации с землей на миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожской области СБУ разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате которой бюджет города недополучил 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2017 году Запорожский городской совет заключил договор с частным экспертным учреждением на проведение оценки земельного участка, выделенного под строительство офиса. Зато оценщики в интересах фирмы-покупателя внесли в отчет ложные сведения о реальной стоимости участка, занизив сумму более чем в 10 раз.
“Сейчас директору и ведущему эксперту учреждения-оценщика объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК. На указанный земельный участок наложен арест Продолжаются следственные действия”, — говорится в сообщении.
Кроме того, устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке. Проверяются материалы в отношении денежных оценок еще более 50-ти земельных участков, совершенных фигурантами дела.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении женщины, которая мошенническим путем завладела земельным участком в Киеве стоимостью 1,8 млн грн.