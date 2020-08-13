У Києві судитимуть жінку за шахрайство із землею на понад 1,8 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою у Києві вартістю 1,8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річної жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою по вулиці Радистів у селищі Биківня Деснянського району столиці", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у серпні 2018 року вона надала держреєстратору підроблене рішення Київміськради для реєстрації права власності на землю. Після чого вона звернулася до нотаріуса для складання договору дарування землі третій особі.
"Таким чином жінка незаконно заволоділа земельною ділянкою по вулиці Радистів вартістю понад 1,8 млн гривень, яка належить територіальній громаді міста Києва. Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України скеровано до Деснянського районного суду для розгляду по суті", - додали у прокуратурі.
Зазначається, що місцева прокуратура звернулась до суду з позовом про витребування земельної ділянки з незаконної власності. На спірне майно наразі накладено арешт.
Нагадаємо, у столиці повернули у власність територіальної громади земельну ділянку вартістю понад 50 млн грн.