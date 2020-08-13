В Киеве осудят женщину за мошенничество с землей на более чем 1,8 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении женщины, которая мошенническим путем завладела земельным участком в Киеве стоимостью 1,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины, которая мошенническим путем завладела земельным участком по улице Радистов в поселке Быковня Деснянского района столицы", - говорится в сообщении.
Установлено, что в августе 2018 года она предоставила госрегистратору поддельное решение Киеврады для регистрации права собственности на землю. После чего она обратилась к нотариусу для составления договора дарения земли третьему лицу.
"Таким образом женщина незаконно завладела земельным участком по улице Радистов стоимостью более 1,8 млн гривен, принадлежащей территориальной общине города Киева. Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины направлено в Деснянский районный суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.
Отмечается, что местная прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании земельного участка из незаконного собственности. На спорное имущество пока наложен арест.
Напомним, в столице вернули в собственность территориальной общины земельный участок стоимостью более 50 млн грн.