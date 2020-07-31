У столиці громаді повернули ділянку вартістю понад 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У столиці повернули у власність територіальної громади земельну ділянку вартістю понад 50 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"За сприяння Київської місцевої прокуратури № 9 на користь територіальної громади міста Києва повернуто земельну ділянку, що розташована на проспекті Любомира Гузара, площею близько 12 тис. кв. м та вартістю понад 50 млн гривень", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішенням Київської міської ради підприємству поновили користування вказаною землею у порушення вимог земельного законодавства – без проведення земельних торгів та наявною заборгованістю зі сплати орендної плати понад 3 млн грн.
Київська місцева прокуратура №9 звернулась до Господарського суду столиці із позовом про визнання незаконним та скасування відповідного рішення Київради. Позов судом задоволено.
Як повідомляв УНН, в Дніпропетровській області затримали начальника відділу земельних відносин однієї з ОТГ на хабарі у 32 тис. доларів.