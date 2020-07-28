Керівника земельного відділу ОТГ затримали на хабарі у 32 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Дніпропетровщині затримали начальника відділу земельних відносин однієї з об’єднаних територіальних громад (ОТГ) області на хабарі у 32 тис. доларів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань ГУНП, передає УНН.
"Кошти посадовець вимагав за вирішення земельних питань: за кожен виділений гектар для ведення селянського господарства йому мали сплатити 1000 доларів США", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що для отримання у власність земельних ділянок для ведення селянського господарства громадянин звернувся до ОТГ. Керівник профільного відділу пообіцяв задовольнити його звернення, але для після сплати "внеску" – за один гектар землі 1000 доларів.
"Під час проведення розрахунків керівника відділу ОТГ затримали. З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 тис. доларів США одержаної неправомірної вигоди. Посадовця затримали", – повідомили в поліції.
Додається, що за вимагання та отримання хабаря затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області під час одержання хабаря затримано заступника начальника одного із структурних підрозділів ГУ Державної податкової служби в регіоні.