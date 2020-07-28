На Донеччині під час отримання хабара затримали одного з керівників ДПС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Донецькій області під час одержання хабара затримано заступника начальника одного із структурних підрозділів ГУ Державної податкової служби в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
"За даними слідства, податківець вимагав 52 тис. грн за сприяння у виключенні одного з товариств із переліку ризикових платників податку, його розблокування у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та нездійснення штучних перешкод веденню господарської діяльності", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Як повідомляв УНН, начальника одного із відділів ГУ ДФС у Хмельницькій області та експосадовця податкової міліції затримали за вимагання та отримання хабаря у 5 тис. доларів.