На Донеччині під час отримання хабара затримали одного з керівників ДПС

"За даними слідства, податківець вимагав 52 тис. грн за сприяння у виключенні одного з товариств із переліку ризикових платників податку, його розблокування у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та нездійснення штучних перешкод веденню господарської діяльності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Як повідомляв УНН, начальника одного із відділів ГУ ДФС у Хмельницькій області та експосадовця податкової міліції затримали за вимагання та отримання хабаря у 5 тис. доларів.