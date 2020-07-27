Посадовця ДФС та експрацівника податкової міліції затримали на хабарі у 5 тис. доларів

ukru
19 березня, 18:42 • 51812 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 104103 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102808 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118334 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124642 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120619 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156918 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125173 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124858 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123960 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 52813 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 16814 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 32672 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 37386 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 34103 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 96877 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104037 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 88853 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 156925 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 118580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 54087 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 61344 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108440 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126626 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125963 перегляди
Актуальне
Посадовця ДФС та експрацівника податкової міліції затримали на хабарі у 5 тис. доларів

Посадовця ДФС та експрацівника податкової міліції затримали на хабарі у 5 тис. доларів

Київ • УНН

 • 16171 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Начальника одного із відділів ГУ ДФС у Хмельницькій області та експрацівника податкової міліції затримали за вимагання та отримання хабаря у 5 тис. доларів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

"Посадовець ДФС, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою зі своїм знайомим – колишнім працівником податкової міліції, вимагали у представника приватного підприємства 5 тис. доларів США неправомірної вигоди. За таку суму вони обіцяли сприяння та усунення перешкод у ліквідації підприємства, а також забезпечення недопущення штрафів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині полковника поліції викрили на вимаганні 5 тис. грн хабаря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32