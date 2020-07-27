Посадовця ДФС та експрацівника податкової міліції затримали на хабарі у 5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Начальника одного із відділів ГУ ДФС у Хмельницькій області та експрацівника податкової міліції затримали за вимагання та отримання хабаря у 5 тис. доларів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
"Посадовець ДФС, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою зі своїм знайомим – колишнім працівником податкової міліції, вимагали у представника приватного підприємства 5 тис. доларів США неправомірної вигоди. За таку суму вони обіцяли сприяння та усунення перешкод у ліквідації підприємства, а також забезпечення недопущення штрафів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині полковника поліції викрили на вимаганні 5 тис. грн хабаря.