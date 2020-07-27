Сотрудника ГФС и экс-работника налоговой милиции задержали на взятке в 5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Начальника одного из отделов ГУ ГФС в Хмельницкой области и экс-работника налоговой милиции задержали за вымогательство и получение взятки в 5 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Сотрудник ГФС, используя свое служебное положение, по предварительному сговору со своим знакомым - бывшим работником налоговой милиции, требовали у представителя частного предприятия 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды. За такую сумму они обещали содействие и устранение препятствий в ликвидации предприятия, а также обеспечение недопущения штрафов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области полковника полиции разоблачили на вымогательстве 5 тыс. грн взятки.