На Дніпропетровщині полковника поліції викрили на вимаганні 5 тис. грн хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Кам’янську викрили начальника одного з відділень поліції, який вимагав 5 тис. грн хабаря за повернення вилученого авто та техніки, а також хотів отримувати гроші за невтручання у діяльність підприємця. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки ГУНП України, передає УНН.
"Полковник поліції вимагав п’ять тисяч гривень хабаря за повернення екскаватора та мікроавтобуса. Спецтехніку вилучили в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Також посадовець поліції вимагав щомісячну "винагороду" – половину від прибутку чоловіка за не перешкоджання у його діяльності зі збору металовмісних відходів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за даними фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
"Працівники Дніпропетровського управління ДВБ НПУ, теруправління ДБР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, задокументували факт отримання частини неправомірної вигоди начальником відділення поліції. Фігуранту оголошено про підозру за ч.3 ст.368 ККУ. За корупційні оборудки затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, співробітника СБУ судитимуть за хабар у розмірі понад 35 тис. грн.