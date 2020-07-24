Співробітника СБУ судитимуть за хабар у розмірі понад 35 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно співробітника СБУ, який отримав понад 35 тис. грн хабаря за сприяння в перетині державного кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах СБУ за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що правоохоронець одержав від громадянина понад 35 тис грн неправомірної вигоди за вплив на службових осіб на пункті пропуску через державний кордон України з метою забезпечення безперешкодного перетину державного кордону.
Нагадаємо, заступнику начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції в Черкаській області повідомили про підозру через зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів.