На Черкащині поліцейський підозрюється у збуті наркотиків

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Заступнику начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції в Черкаській області повідомили про підозру через зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань викрили та повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції в Черкаській області. Слідством встановлено, що правоохоронець протягом червня-липня 2020 року незаконно купував, зберігав та збував особливо небезпечні наркотичні засоби", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідчі ДБР задокументували факт продажу наркотиків правоохоронцем. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, начальника сектору протидії наркозлочинності в Житомирській області судитимуть за збут наркотиків.

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