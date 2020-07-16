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За збут наркотиків судитимуть керівника сектору протидії наркозлочинності на Житомирщині

За збут наркотиків судитимуть керівника сектору протидії наркозлочинності на Житомирщині

Київ • УНН

 • 12411 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Начальника сектору протидії наркозлочинності в Житомирській області судитимуть за збут наркотиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"Начальник одного з міжрайонних секторів Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Житомирській області протягом вересня-жовтня 2019 року незаконно зберігав з метою збуту та збував наркотичні засоби і психотропні речовини. У ході проведених слідчих (розшукових) дій правоохоронцями задокументовано збут двох пакетів макової соломи загальною вагою 107 г та метадону вагою 0,116 г", – повідомляють у прокуратурі.

Окрім цього, під час затримання у працівника поліції вилучили 7 пакетів з метадоном загальною вагою 0,68 г та один пакет з амфетаміном масою 0,35 г.

Згідно з повідомленням, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника підрозділу поліції за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також повторного збуту особливо небезпечних наркотиків та психотропних речовин. Обвинувачення висунуто за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, на Донеччині викрили чотирьох правоохоронців, які підозрюються у збуті наркотиків та зброї, а також викраденні людей.

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