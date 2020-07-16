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За сбыт наркотиков будут судить главу сектора противодействия наркопреступности в Житомирской области

За сбыт наркотиков будут судить главу сектора противодействия наркопреступности в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 12409 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Начальника сектора противодействия наркопреступности в Житомирской области будут судить за сбыт наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"Начальник одного из межрайонных секторов Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Житомирской области в течение сентября-октября 2019 года незаконно хранил с целью сбыта и сбывал наркотические средства и психотропные вещества. В ходе проведенных следственных (розыскных) действий правоохранителями задокументировано сбыт двух пакетов маковой соломы общим весом 107 г и метадона весом 0,116 г", - сообщают в прокуратуре.

Кроме этого, во время задержания у работника полиции изъяли 7 пакетов с метадоном общим весом 0,68 г и один пакет с амфетамином массой 0,35 г.

Согласно сообщению, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подразделения полиции по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а также повторного сбыта особо опасных наркотиков и психотропных веществ. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНН, в Донецкой области разоблачили четырех правоохранителей, которые подозреваются в сбыте наркотиков и оружия, а также похищении людей.

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