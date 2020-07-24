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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42084 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102502 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 107424 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111062 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 132075 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102180 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104457 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

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В Черкасской области полицейский подозревается в сбыте наркотиков

В Черкасской области полицейский подозревается в сбыте наркотиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Заместителю начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении из-за хранения и сбыт особо опасных наркотических средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Черкасской области. Следствием установлено, что правоохранитель в течение июня-июля 2020 года незаконно покупал, хранил и сбывал особо опасные наркотические средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи ГБР задокументировали факт продажи наркотиков правоохранителем. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, начальника сектора противодействия наркопреступности в Житомирской области будут судить за сбыт наркотиков.

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