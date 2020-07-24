В Черкасской области полицейский подозревается в сбыте наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Заместителю начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении из-за хранения и сбыт особо опасных наркотических средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Черкасской области. Следствием установлено, что правоохранитель в течение июня-июля 2020 года незаконно покупал, хранил и сбывал особо опасные наркотические средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи ГБР задокументировали факт продажи наркотиков правоохранителем. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.
В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, начальника сектора противодействия наркопреступности в Житомирской области будут судить за сбыт наркотиков.