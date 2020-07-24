Сотрудника СБУ будут судить за взятку в размере более 35 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника СБУ, который получил более 35 тыс. грн взятки за содействие в пересечении государственной границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что правоохранитель получил от гражданина свыше 35 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц в пункте пропуска через государственную границу Украины с целью обеспечения беспрепятственного пересечения государственной границы.
Напомним, заместителю начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении из-за хранения и сбыт особо опасных наркотических средств.