В Днепропетровской области полковника полиции уличили в вымогательстве 5 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Каменском разоблачили начальника одного из отделений полиции, который требовал 5 тыс. грн взятки за возврат изъятого авто и техники, а также хотел получать деньги за невмешательство в деятельность предпринимателя. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности ГУНП Украины, передает УНН.
"Полковник полиции требовал пять тысяч гривен взятки за возвращение экскаватора и микроавтобуса. Спецтехнику изъяли в рамках уголовного производства, начатого по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Также сотрудник полиции требовал ежемесячное "вознаграждение" - половину от прибыли мужчины за непрепятствование его деятельности по сбору металлосодержащих отходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
"Сотрудники Днепропетровского управления ДВБ НПУ, теруправления ГБР под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали факт получения части неправомерной выгоды начальником отделения полиции. Фигуранту объявлено о подозрении по ч.3 ст.368 УК. За коррупционные сделки задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, сотрудника СБУ будут судить за взятку в размере более 35 тыс. грн.