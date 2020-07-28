В Донецкой области во время получения взятки задержали одного из руководителей ГНС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Донецкой области во время получения взятки задержан заместитель начальника одного из структурных подразделений ГУ Государственной налоговой службы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"По данным следствия, налоговик требовал 52 тыс. грн за содействие в исключении одного из обществ из перечня рисковых налогоплательщиков, разблокировку в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость и несоздание искусственных препятствий ведению хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Как сообщал УНН, начальника одного из отделов ГУ ГНС в Хмельницкой области и экс-сотрудника налоговой милиции задержали за вымогательство и получение взятки в 5 тыс. долларов.