Руководителя земельного отдела ОТГ задержали на взятке в 32 тыс. долларов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 23911 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101121 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106010 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132709 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110348 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130902 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101973 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102564 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104408 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102051 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Руководителя земельного отдела ОТГ задержали на взятке в 32 тыс. долларов

Руководителя земельного отдела ОТГ задержали на взятке в 32 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 17085 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Днепропетровской области задержали начальника отдела земельных отношений одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) области на взятке в 32 тыс. долларов. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований ГУНП, передает УНН.

"Средства чиновник требовал за решение земельных вопросов: за каждый выделенный гектар для ведения сельского хозяйства ему должны были заплатить 1000 долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что для получения в собственность земельных участков для ведения сельского хозяйства гражданин обратился в ОТГ. Руководитель профильного отдела пообещал удовлетворить его обращение, но после уплаты "взноса" - за один гектар земли 1000 долларов.

"При проведении расчетов руководителя отдела ОТГ задержали. Из его автомобиля правоохранители изъяли 32 тыс. долларов США полученной неправомерной выгоды. Чиновника задержали", - сообщили в полиции.

Отмечается, что за вымогательство и получение взятки задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Донецкой области во время получения взятки задержан заместитель начальника одного из структурных подразделений ГУ Государственной налоговой службы в регионе.

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