В столице общине вернули участок стоимостью более 50 млн грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102629 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111876 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116761 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150106 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116494 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141371 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104217 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102836 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105098 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102291 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице общине вернули участок стоимостью более 50 млн грн

В столице общине вернули участок стоимостью более 50 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13856 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В столице вернули в собственность территориальной громады земельный участок стоимостью более 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"При содействии Киевской местной прокуратуры №9 в пользу территориальной громады города Киева возвращен земельный участок, расположенный на проспекте Любомира Гузара, площадью около 12 тыс. кв. м и стоимостью более 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решением Киевского городского совета предприятию возобновили пользование указанной землей в нарушение требований земельного законодательства - без проведения земельных торгов и с имеющейся задолженностью по уплате арендной платы более 3 млн грн.

Киевская местная прокуратура №9 обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском о признании незаконным и отмене соответствующего решения Киевсовета. Иск судом удовлетворен.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области задержали начальника отдела земельных отношений одной из ОТГ на взятке в 32 тыс. долларов.

Украинские Национальные Новости

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