В столице общине вернули участок стоимостью более 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В столице вернули в собственность территориальной громады земельный участок стоимостью более 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"При содействии Киевской местной прокуратуры №9 в пользу территориальной громады города Киева возвращен земельный участок, расположенный на проспекте Любомира Гузара, площадью около 12 тыс. кв. м и стоимостью более 50 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решением Киевского городского совета предприятию возобновили пользование указанной землей в нарушение требований земельного законодательства - без проведения земельных торгов и с имеющейся задолженностью по уплате арендной платы более 3 млн грн.
Киевская местная прокуратура №9 обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском о признании незаконным и отмене соответствующего решения Киевсовета. Иск судом удовлетворен.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области задержали начальника отдела земельных отношений одной из ОТГ на взятке в 32 тыс. долларов.