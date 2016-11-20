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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У Запоріжжі пройшов мітинг-реквієм жертв ДТП

У Запоріжжі пройшов мітинг-реквієм жертв ДТП

Київ • УНН

 • 7620 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Запоріжжі завершився захід, приурочений Всесвітньому дню пам'яті жертв ДТП, передає кореспондент УНН.

Біля будівлі Запорізької міської ради зібралось близько десятка активістів, які вшанували пам'ять по загиблим в смертельних аваріях.

Вони продемонстрували містянам фото жахливих ДТП та плакати агітаціонного змісту щодо безпеки дорожнього руху.

Також, в пам'ять про загиблих активісти запалили лампадки.

Як повідомляв УНН, полтавці зібрались в пам’ять про жертв ДТП та провели автопробіг.

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