У Запоріжжі пройшов мітинг-реквієм жертв ДТП
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Запоріжжі завершився захід, приурочений Всесвітньому дню пам'яті жертв ДТП, передає кореспондент УНН.
Біля будівлі Запорізької міської ради зібралось близько десятка активістів, які вшанували пам'ять по загиблим в смертельних аваріях.
Вони продемонстрували містянам фото жахливих ДТП та плакати агітаціонного змісту щодо безпеки дорожнього руху.
Також, в пам'ять про загиблих активісти запалили лампадки.
Як повідомляв УНН, полтавці зібрались в пам’ять про жертв ДТП та провели автопробіг.