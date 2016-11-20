В Запорожье прошел митинг-реквием жертв ДТП
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Запорожье завершилось мероприятие, приуроченное к Всемирному дню памяти жертв ДТП, передает корреспондент УНН.
Возле здания Запорожского городского совета собралось около десятка активистов, которые почтили память погибших в смертельных авариях.
Они продемонстрировали горожанам фото ужасных ДТП и плакаты агитационного содержания.
Также, в память о погибших активисты зажгли лампадки.
Как сообщал УНН, полтавчане собрались в память о жертвах ДТП и провели автопробег.