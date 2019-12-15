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У Запоріжжі на пожежі загинув син з матір’ю

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Запоріжжі під час пожежі у приватному будинку загинула 75-річна жінка та її 41-річний син. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Так, 14 грудня, о 13:20, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у провулку Водонапірному Комунарського району Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у житловому будинку горять меблі, домашні речі та перекриття на загальній площі 80 кв.м.

"Під час гасіння вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявились 75-річна господарка оселі та її 41-річний син", - сказано у повідомленні.

О 14:40 рятувальники локалізували пожежу, а о 16:00 - повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. 

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок пожежі у занедбаній будівлі загинули дві людини.

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