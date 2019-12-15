В Запорожье при пожаре погиб сын с матерью

Так, 14 декабря, в 13:20, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Водонапорному Коммунарского района Запорожья.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м.

"Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались 75-летняя хозяйка дома и ее 41-летний сын", - говорится в сообщении.

В 14:40 спасатели локализовали пожар, а в 16:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.



Напомним, в Донецкой области в результате пожара в заброшенном здании погибли два человека.