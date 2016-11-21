У Запоріжжі на аукціоні продали залізний трон, зроблений з "уламків війни"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Залізний трон зроблений волонтерами з "уламків війни" продано за 150 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст та волонтер Тарас Білка, передає УНН.
Власником трону став запорізький бізнесмен. Організатори його ім’я не розголошують. Відомо лише, що місцевий підприємець на 150 тис. грн придбає для українських військових на передовій два тепловізори та машину.