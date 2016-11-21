В Запорожье на аукционе продали железный трон, сделанный из "обломков войны"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Железный трон, сделанный волонтерами из "обломков войны" продан за 150 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и волонтер Тарас Билка, передает УНН.
Владельцем трона стал запорожский бизнесмен. Организаторы его имя не разглашают. Известно лишь, что местный предприниматель на 150 тыс. грн приобретет для украинских военных на передовой два тепловизора и машину.