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15 марта, 19:03 • 108605 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148392 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126670 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119981 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106645 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102334 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96562 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126712 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128518 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127427 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Запорожье на аукционе продали железный трон, сделанный из "обломков войны"

В Запорожье на аукционе продали железный трон, сделанный из "обломков войны"

Киев • УНН

 • 11393 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Железный трон, сделанный волонтерами из "обломков войны" продан за 150 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и волонтер Тарас Билка, передает УНН.

Владельцем трона стал запорожский бизнесмен. Организаторы его имя не разглашают. Известно лишь, что местный предприниматель на 150 тыс. грн приобретет для украинских военных на передовой два тепловизора и машину.

Украинские Национальные Новости

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