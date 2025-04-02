У Запоріжжі чоловік розпилив газ в обличчя поліцейському під час перевірки ТЦК: відкрито провадження
Київ • УНН
У Запоріжжі 43-річний чоловік відмовився надати документи, розпилив сльозогінний газ в обличчя поліцейському та спробував втекти. Відкрито кримінальне провадження, йому загрожує до 5 років в'язниці.
У Запоріжжі 43-річний чоловік відмовився надати документи під час перевірки поліції та ТЦК, розпилив сльозогінний газ в обличчя поліцейському та спробував втекти, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Запорізькій області у середу, пише УНН.
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"Сьогодні, 2 квітня, працівники поліції разом зі співробітниками РТЦК та СП проводили перевірку громадян призовного віку в межах мобілізаційних заходів. 43-річний громадянин на прохання надати документи відповів відмовою, вчинив суперечку, а невдовзі раптом дістав з кишені балончик зі сльозогінним газом, розпилив його в обличчя одному із поліцейських та кинувся тікати", - розповіли у поліції.
Правоохоронці наздогнали та затримали правопорушника.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження28.03.25, 18:27 • 170770 переглядiв