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В Запорожье мужчина распылил газ в лицо полицейскому во время проверки ТЦК: открыто производство

Киев • УНН

 • 12117 просмотра

В Запорожье 43-летний мужчина отказался предоставить документы, распылил слезоточивый газ в лицо полицейскому и попытался скрыться. Открыто уголовное производство, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Запорожье мужчина распылил газ в лицо полицейскому во время проверки ТЦК: открыто производство

В Запорожье 43-летний мужчина отказался предоставить документы во время проверки полиции и ТЦК, распылил слезоточивый газ в лицо полицейскому и попытался скрыться, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Запорожской области в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 2 апреля, работники полиции вместе с сотрудниками РТЦК и СП проводили проверку граждан призывного возраста в рамках мобилизационных мероприятий. 43-летний гражданин на просьбу предоставить документы ответил отказом, затеял спор, а вскоре вдруг достал из кармана баллончик со слезоточивым газом, распылил его в лицо одному из полицейских и бросился бежать", - рассказали в полиции.

Правоохранители догнали и задержали правонарушителя.

По данному факту открыто уголовное производство, правовая квалификация - ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Драка возле Голосеевского ТЦК в столице: полиция сообщила подробности и начала три уголовных производства28.03.25, 18:27 • 170767 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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