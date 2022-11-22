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У захопленому Маріуполі окупанти посилили патрулювання та перевірки громадян - Андрющенко

У захопленому Маріуполі окупанти посилили патрулювання та перевірки громадян - Андрющенко

Київ • УНН

 • 305048 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі Донецької області розпочалося посилене патрулювання зі сторони окупантів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

«У Маріуполі почалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла в рази. Раптові вибіркові перевірки громадян, відвідування потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків публічних осіб періоду до окупації», - написав він в Telegram.

Деталі

За його словами, новий гауляйтер якут-оленевод (дмитро бердников з якутії, він призначений заступником голови адміністрації міста Маріуполя – ред.) на нараді «довів» чітку внутрішню позицію: «Якщо комусь щось не подобається - притягнення до кримінальної відповідальності за екстремізм. Все просто. Чимось незадоволені? Тоді вони йдуть до вас ….»

Доповнення

Ватажок так званої днр денис пушилін розпочав чергову хвилю зачисток в Маріуполі з метою придушення громадського невдоволення.

Під Маріуполем знову помітили рух військової техніки російських окупантів. Рашисти переміщають її в бік Розівки Запорізької області.

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