У захопленому Маріуполі окупанти посилили патрулювання та перевірки громадян - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі Донецької області розпочалося посилене патрулювання зі сторони окупантів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує УНН.
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«У Маріуполі почалося посилене патрулювання окупантами. Кількість патрулів зросла в рази. Раптові вибіркові перевірки громадян, відвідування потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків публічних осіб періоду до окупації», - написав він в Telegram.
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За його словами, новий гауляйтер якут-оленевод (дмитро бердников з якутії, він призначений заступником голови адміністрації міста Маріуполя – ред.) на нараді «довів» чітку внутрішню позицію: «Якщо комусь щось не подобається - притягнення до кримінальної відповідальності за екстремізм. Все просто. Чимось незадоволені? Тоді вони йдуть до вас ….»
Доповнення
Ватажок так званої днр денис пушилін розпочав чергову хвилю зачисток в Маріуполі з метою придушення громадського невдоволення.
Під Маріуполем знову помітили рух військової техніки російських окупантів. Рашисти переміщають її в бік Розівки Запорізької області.