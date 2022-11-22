В захваченном Мариуполе оккупанты усилили патрулирование и проверки граждан - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во временно захваченном россиянами Мариуполе Донецкой области началось усиленное патрулирование со стороны оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует УНН.
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«В Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей выросло в разы. Внезапные выборочные проверки граждан, посещение потенциально недовольных, очередная волна обысков публичных лиц периода до оккупации», – написал он в Telegram.
Детали
По его словам, новый гауляйтер якут-оленевод (дмитрий бердников из якутии, он назначен заместителем главы администрации города Мариуполя – ред.) на совещании «доказал» четкую внутреннюю позицию: «Если кому-то что-то не нравится - привлечение к уголовной ответственности за экстремизм. Всё просто. Чем-то недовольны? Тогда они идут к вам …»
Дополнение
глава так называемой днр денис пушилин начал очередную волну зачисток в Мариуполе с целью подавления общественного недовольства.
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