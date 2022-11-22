В захваченном Мариуполе оккупанты усилили патрулирование и проверки граждан - Андрющенко

ukru
14 марта, 19:57 • 47599 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 81989 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100128 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132042 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134520 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111197 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105089 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91484 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111156 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136469 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

14 марта, 16:11 • 17402 просмотра
Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

14 марта, 16:18 • 19602 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 31275 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 18755 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 20384 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231315 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261766 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199350 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204665 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239908 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 47599 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97836 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117634 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120078 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127508 просмотра
Актуальное
В захваченном Мариуполе оккупанты усилили патрулирование и проверки граждан - Андрющенко

В захваченном Мариуполе оккупанты усилили патрулирование и проверки граждан - Андрющенко

Киев • УНН

 • 305048 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во временно захваченном россиянами Мариуполе Донецкой области началось усиленное патрулирование со стороны оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

«В Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей выросло в разы. Внезапные выборочные проверки граждан, посещение потенциально недовольных, очередная волна обысков публичных лиц периода до оккупации», – написал он в Telegram.

Детали

По его словам, новый гауляйтер якут-оленевод (дмитрий бердников из якутии, он назначен заместителем главы администрации города Мариуполя – ред.) на совещании «доказал» четкую внутреннюю позицию: «Если кому-то что-то не нравится - привлечение к уголовной ответственности за экстремизм. Всё просто. Чем-то недовольны? Тогда они идут к вам …»

Дополнение

глава так называемой днр денис пушилин начал очередную волну зачисток в Мариуполе с целью подавления общественного недовольства.

Под Мариуполем вновь заметили движение военной техники российских оккупантов. Рашисты перемещают ее в сторону Розовки Запорожской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы