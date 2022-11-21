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Під Маріуполем фіксують рух колони російської техніки

Під Маріуполем фіксують рух колони російської техніки

Київ • УНН

 • 527714 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під Маріуполем знову помітили рух військової техніки російських окупантів. Рашисти переміщають її в бік Розівки Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Рух військових колон в бік Розівки Запорізької області не припиняється. З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КАМАЗів з БК та поки живою силою та 3 БТР. Тобто, почався перекид військ, що прибули з Херсону в Запорізькій напрям», - написав Андрющенко.

За його словами, по Маріуполю транзитом йдуть колони військової техніки та озброєння.

«Понад 100 одиниць вирушило з/через Маріуполь. Великий перекид військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується», - повідомив Андрющенко.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що у тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.

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