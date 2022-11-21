Під Маріуполем фіксують рух колони російської техніки

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«Рух військових колон в бік Розівки Запорізької області не припиняється. З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КАМАЗів з БК та поки живою силою та 3 БТР. Тобто, почався перекид військ, що прибули з Херсону в Запорізькій напрям», - написав Андрющенко.

За його словами, по Маріуполю транзитом йдуть колони військової техніки та озброєння.

«Понад 100 одиниць вирушило з/через Маріуполь. Великий перекид військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується», - повідомив Андрющенко.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що у тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.