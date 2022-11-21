Под Мариуполем фиксируют движение колонны российской техники

Цитата

«Движение военных колонн в сторону Розовки Запорожской области не прекращается. Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна 25 танков, 15 КАМАЗов с БК и живой силой и 3 БТР. То есть, начался переброс войск, прибывших из Херсона на Запорожское направление», - написал Андрющенко.

По его словам, по Мариуполю транзитом идут тягачами военной техники и вооружения.

«Более 100 единиц отправились из/через Мариуполь. Большой переброс войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается», - сообщил Андрющенко.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал, что во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области наблюдается активное движение военной техники оккупантов.