У Закарпатській ОДА пояснили, чому Г.Москаль не з'являється на допит в ГПУ
Київ • УНН
За словами директора департаменту інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, голові Закарпатської ОДА не ясно, чим ще він може бути корисний Генеральній прокуратурі
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Закарпатській ОДА пояснили, чому голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль не з'являється на допит в ГПУ. Г.Москаль вже давно передав усі матеріали ТСК, яку він очолював, оформлені належним чином, до ГПУ ще за часів Олега Махніцького. Про це кореспонденту УНН розповів директор департаменту інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Ярослав Галас.
За його словами, голові Закарпатської ОДА не ясно, чим ще він може бути корисний Генеральній прокуратурі.
"Окрім, того голова ОДА може виїхати за межі Закарпаття лише за погодження Кабінету міністрів України", - зазначив Я. Галас.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, що голова Закарпатської ОДА Генадій Москаль ігнорує повістки слідства і не з’являється на допит у справі Майдану.