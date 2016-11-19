В Закарпатской ОГА объяснили, почему Г.Москаль не появляется на допрос в ГПУ
Киев • УНН
По словам директора департамента информационной деятельности Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, председателю Закарпатской ОГА не ясно, чем еще он может быть полезен Генеральной прокуратуре
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Закарпатской ОГА объяснили, почему председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль не появляется на допрос в ГПУ. Г.Москаль уже давно передал все материалы ВСК, которую он возглавлял, оформленные надлежащим образом, в ГПУ еще во времена Олега Махницкого. Об этом корреспонденту УНН рассказал директор департамента информационной деятельности Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
По его словам, председателю Закарпатской ОГА не ясно, чем еще он может быть полезен Генеральной прокуратуре.
"Кроме, того председатель ОГА может выехать за пределы Закарпатья только по согласованию Кабинета министров Украины", - отметил Я. Галас.
Напомним, как сообщал УНН, руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль игнорирует повестки следствия и не появляется на допрос по делу Майдана.