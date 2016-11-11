У Європейському економічному сенаті прокоментували появу представників від України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Набуття українськими представниками статусу сенаторів у Європейському економічному сенаті оцінюється як надважливий крок країни на шляху втілення реформ та запровадження європейських стандартів у різних галузях економіки, та зокрема, у приватному секторі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила постійний уповноважений представник Європейського економічного сенату в Україні Лариса Апасова.
“Хочу зазначити, що присутність України у Європейському економічному сенаті дасть можливість скористатися досвідом європейських країн щодо налагодження постійної і результативної комунікації між владою та громадянським суспільством, а також фаховими організаціями, які за великим рахунком, повинні визначати курс галузевих реформ, та контролювати їх втілення.
Саме така комунікація є обов’язковою ознакою існування сучасних демократій. Вона забезпечує участь громадськості у прийняті рішень і контроль за діями влади, являючи собою процес обміну інформацією, забезпечуючи відкритість та результативність влади, і надаючи останній можливість отримати підтримку”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, Європейський економічний Сенат (EES), що є органом із захисту інтересів європейського бізнесу та працює задля зміцнення Європейської економічної зони, днями прийняв нових членів від української сторони.
Сертифікат сенатора отримав президент Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України, народний депутат Сергій Тригубенко.
За його словами, Європейський економічний сенат стане інструментом пришвидшення українських реформ.
“Цей орган (Європейський економічний сенат — ред.) у країнах ЄС покликаний формувати дієвий діалог між бізнесом та владою, з метою розвитку різних галузей промисловості, таких як важка, легка, харчова, ІТ, енергетична галузі. Сенат відкриває дорогу до прямого контакту з європейськими технологіями, досвідом, напрацюваннями у законодавстві тощо”, — зазначив С.Тригубенко.