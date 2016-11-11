В Европейском экономическом сенате прокомментировали появление представителей Украины

"Хочу отметить, что присутствие Украины в Европейском экономическом сенате даст возможность воспользоваться опытом европейских стран по налаживанию постоянной и результативной коммуникации между властью и обществом, а также профессиональными организациями, которые по большому счету, должны определять курс отраслевых реформ, и контролировать их воплощения.

Именно такая коммуникация является обязательным признаком существования современных демократий. Она обеспечивает участие общественности в принятии решений и контроль за действиями власти, представляя собой процесс обмена информацией, обеспечивая открытость и результативность власти, и предоставляя последней возможность получить поддержку ", - сказала она.

Как сообщал УНН, Европейский экономический Сенат (EES), который является органом по защите интересов европейского бизнеса и работает для укрепления Европейской экономической зоны, на днях принял новых членов от украинской стороны .

Сертификат сенатора получил президент Федерации работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины, народный депутат Сергей Тригубенко.

По его словам, Европейский экономический сенат станет инструментом ускорения украинских реформ .

"Этот орган (Европейский экономический сенат - ред.) в странах ЕС призван формировать действенный диалог между бизнесом и властью, с целью развития различных отраслей промышленности, таких как тяжелая, легкая, пищевая, ИТ, энергетическая отрасли. Сенат открывает дорогу к прямому контакту с европейскими технологиями, опытом, наработками в законодательстве и т.д. ", - отметил С.Тригубенко.