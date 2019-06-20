У ЄС зібрали понад 120 прокремлівських фейків про MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокремлівська дезінформація, схоже, не має меж, але серед нескінченної павутини брехні і спотворень, кампанія з дезінформації, пов'язана зі збиттям рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року, вирізняється своєю "порочністю". Таку точку зору висловлюють аналітики проекту "ЄС проти дезінформації" (EU vs Disinformation), передає УНН.
"З 2015 року EUvsDisinfo зібрала понад 120 випадків прокремлівської дезінформації про MH17. Дезінформація варіюється від кричущих образ пам'яті покійних - стверджуючи, що трупи не виглядали "свіжими" і були завантажені в літак до його вильоту з Амстердама - до дивовижних змов, на кшталт того, що MH17 насправді був рейсом MH370, який загадковим чином зник в південній частині Тихого океану декількома місяцями раніше", - повідомляють аналітики.
Так, за їхніми даними, основною метою прокремлівської дезінформації було звинуватити Україну в тоагедії і приховати правду про російську відповідальність за неї.
Коли це не спрацювало, перед обличчям серйозних доказів, ретельно зібраних міжнародними слідчими і незалежними журналістами, "російська дезінформаційна машина" звернулася до перевіреної риторики, посилаючись на "русофобію, моральну перевагу, намагаючись релятивізувати правду і насаджуючи зустрічні звинувачення", додали аналітики.
Так, в середу Спільна слідча група оголосила, що вона видасть міжнародні ордери на арешт трьох російських військових і розвідників - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова - і громадянина України Леоніда Харченка, командира частини бойовиків в Донецьку, відзначають в EUvsDisinfo.
Тим часом, за даними аналітиків, прокремлівські ЗМІ вже заявляють, що докази розслідування засновані на брехні, що імена підозрюваних були випадково взяті з соціальних мереж, і що вказаний тип ракети використовувався лише в Україні.