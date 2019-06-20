У ЄС зібрали понад 120 прокремлівських фейків про MH17

"З 2015 року EUvsDisinfo зібрала понад 120 випадків прокремлівської дезінформації про MH17. Дезінформація варіюється від кричущих образ пам'яті покійних - стверджуючи, що трупи не виглядали "свіжими" і були завантажені в літак до його вильоту з Амстердама - до дивовижних змов, на кшталт того, що MH17 насправді був рейсом MH370, який загадковим чином зник в південній частині Тихого океану декількома місяцями раніше", - повідомляють аналітики.

Так, за їхніми даними, основною метою прокремлівської дезінформації було звинуватити Україну в тоагедії і приховати правду про російську відповідальність за неї.

Коли це не спрацювало, перед обличчям серйозних доказів, ретельно зібраних міжнародними слідчими і незалежними журналістами, "російська дезінформаційна машина" звернулася до перевіреної риторики, посилаючись на "русофобію, моральну перевагу, намагаючись релятивізувати правду і насаджуючи зустрічні звинувачення", додали аналітики.

Так, в середу Спільна слідча група оголосила, що вона видасть міжнародні ордери на арешт трьох російських військових і розвідників - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова - і громадянина України Леоніда Харченка, командира частини бойовиків в Донецьку, відзначають в EUvsDisinfo.

Тим часом, за даними аналітиків, прокремлівські ЗМІ вже заявляють, що докази розслідування засновані на брехні, що імена підозрюваних були випадково взяті з соціальних мереж, і що вказаний тип ракети використовувався лише в Україні.