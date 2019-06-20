В ЕС собрали более 120 прокремлевских фейков об MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокремлевская дезинформация, похоже, не имеет границ, но среди бесконечной паутины лжи и искажений, кампания по дезинформации, связанная со сбитием рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, выделяется своей порочностью. Такую точку зрения высказывают аналитики проекта "ЕС против дезинформации" (EU vs Disinformation), передает УНН.
"С 2015 года EUvsDisinfo собрала более 120 случаев прокремлевской дезинформации об MH17. Дезинформация варьируется от вопиющих оскорблений памяти покойных - утверждая, что трупы не выглядели "свежими" и были загружены в самолет до его вылета из Амстердама - до диковинных заговоров, вроде того, что MH17 на самом деле был рейсом MH370, который загадочным образом исчез в южной части Тихого океана несколькими месяцами ранее", - сообщают аналитики.
Так, по их данным, основной целью прокремлевской дезинформации было обвинить Украину в трагедии и скрыть правду об российской ответственности за неё.
Когда это не сработало, перед лицом серьезных доказательств, тщательно собранных международными следователями и независимыми журналистами, "российская дезинформационная машина" обратилась к проверенной риторике, ссылаясь на "русофобию, моральное превосходство, пытаясь релятивизировать правду и насаждая встречные обвинения", добавили аналитики.
Так, в среду Совместная следственная группа объявила, что она выдаст международные ордера на арест трех российских военных и разведчиков - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова - и гражданина Украины Леонида Харченко, командира части боевиков в Донецке, отмечают в EUvsDisinfo.
Тем временем, по данным аналитиков, прокремлевские СМИ уже заявляют, что доказательства расследования основаны на лжи, что имена подозреваемых были случайно взяты из социальных сетей, и что указаный тип ракеты использовался только в Украине.