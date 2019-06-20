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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС собрали более 120 прокремлевских фейков об MH17

Киев • УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокремлевская дезинформация, похоже, не имеет границ, но среди бесконечной паутины лжи и искажений, кампания по дезинформации, связанная со сбитием рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, выделяется своей порочностью. Такую точку зрения высказывают аналитики проекта "ЕС против дезинформации" (EU vs Disinformation), передает УНН.

В ЕС собрали более 120 прокремлевских фейков об MH17

"С 2015 года EUvsDisinfo собрала более 120 случаев прокремлевской дезинформации об MH17. Дезинформация варьируется от вопиющих оскорблений памяти покойных - утверждая, что трупы не выглядели "свежими" и были загружены в самолет до его вылета из Амстердама - до диковинных заговоров, вроде того, что MH17 на самом деле был рейсом MH370, который загадочным образом исчез в южной части Тихого океана несколькими месяцами ранее", - сообщают аналитики.

Так, по их данным, основной целью прокремлевской дезинформации было обвинить Украину в трагедии и скрыть правду об российской ответственности за неё.

Когда это не сработало, перед лицом серьезных доказательств, тщательно собранных международными следователями и независимыми журналистами, "российская дезинформационная машина" обратилась к проверенной риторике, ссылаясь на "русофобию, моральное превосходство, пытаясь релятивизировать правду и насаждая встречные обвинения", добавили аналитики.

Так, в среду Совместная следственная группа объявила, что она выдаст международные ордера на арест трех российских военных и разведчиков - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова - и гражданина Украины Леонида Харченко, командира части боевиков в Донецке, отмечают в EUvsDisinfo.

Тем временем, по данным аналитиков, прокремлевские СМИ уже заявляют, что доказательства расследования основаны на лжи, что имена подозреваемых были случайно взяты из социальных сетей, и что указаный тип ракеты использовался только в Украине.

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