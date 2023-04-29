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У ЄС ухвалили нову програму санкцій проти осіб, які загрожують незалежності Молдови

У ЄС ухвалили нову програму санкцій проти осіб, які загрожують незалежності Молдови

Київ • УНН

 • 831713 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Рада ЄС ухвалила новий механізм обмежувальних заходів, які надають Європейському Союзу можливість запроваджувати санкції проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують суверенітету і незалежності Республіки Молдова, а також демократії, верховенству права, стабільності та безпеці в країні, про це йдеться на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

Санкції включатимуть заморожування активів і заборону надавати кошти фізичним та юридичним особам, а також заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб.

Цитата

"Бувши однією з країн, які найбільше постраждали від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми є свідками посилення і продовження спроб дестабілізації Молдови. Новий режим санкцій надасть нам можливість продовжувати зміцнювати стійкість Молдови, націлившись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови з боку ЄС у нинішніх складних умовах", - заявив Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Доповнення

"Завдяки цій новій структурі ЄС зможе націлюватись, наприклад, на осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, включаючи проведення виборів, або намагаються повалити конституційний порядок, в тому числі за допомогою актів насильства", - зазначив Боррель.

Також Жозеп Боррель додав, що майбутні обмежувальні заходи також можуть бути спрямовані на осіб, які серйозно зловживають державними коштами та помічені на "несанкціонованому вивезенні капіталу", у разі якщо ті серйозно впливають на діяльність державних органів влади.

Нагадаємо

У середині лютого президент Молдови заявила про плани рф здійснити у країні держпереворот: "Мета полягала в тому, щоб перевернути конституційний лад, замінити легітимну владу в Кишиневі на нелегітимну, що поставило б країну в розпорядження росії, щоб Молдова могла бути використана росією у війні проти України". У цей час російська пропаганда та влада так званого Придністров’я поширювала фейкову інформацію щодо нібито планів України “вторгнутися на територію Придністров’я”.

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