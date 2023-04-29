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В ЕС приняли новую программу санкций против лиц, которые угрожают независимости Молдовы

В ЕС приняли новую программу санкций против лиц, которые угрожают независимости Молдовы

Киев • УНН

 • 831706 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Совет ЕС принял новый механизм ограничительных мер, которые предоставляют Европейскому Союзу возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в стране, об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Санкции будут включать замораживание активов и запрет предоставлять средства физическим и юридическим лицам, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц.

Цитата

"Будучи одной из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину, мы являемся свидетелями усиления и продолжения попыток дестабилизации Молдовы. Новый режим санкций предоставит нам возможность продолжать укреплять устойчивость Молдовы, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический сигнал поддержки Молдовы со стороны ЕС в нынешних сложных условиях", - заявил Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Дополнение

"Благодаря этому ЕС сможет нацеливаться, например, на лица, которые препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный порядок, в том числе посредством актов насилия", - отметил Боррель.

Также Жозеп Боррель добавил, что будущие ограничительные меры могут быть направлены и на лица, которые серьезно злоупотребляют государственными средствами и которые замеченны на "несанкционированном вывозе капитала", в случае если те серьезно влияют на деятельность государственных органов власти.

Напомним

В середине февраля президент Молдовы заявила о планах рф осуществить в стране госпереворот: "Цель состояла в том, чтобы перевернуть конституционный строй, заменить легитимную власть в Кишиневе на нелегитимную, что поставило бы страну в распоряжение россии, чтобы Молдова могла быть использована россией в войне против Украины". В это время российская пропаганда и власти так называемого Приднестровья’распространяли фейковую информацию о якобы планах Украины “вторгнуться на территорию Приднестровья”.

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