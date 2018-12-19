У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
"Посли ЄС сьогодні схвалили переговорну позицію Ради ЄС за пропозицією, що посилює роль Європейської служби банківського нагляду щодо ризиків, пов'язаних з фінансовим сектором у результаті відмивання грошей", - йдеться в заяві.
У вересні ЗМІ повідомляли, що Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки в ЄС у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками.