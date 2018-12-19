В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег

"Послы ЕС сегодня одобрили переговорную позицию Совета ЕС по предложению, усиливающему роль Европейской службы банковского надзора в отношении рисков, связанных с финансовым сектором в результате отмывания денег", - говорится в заявлении.

В сентябре СМИ сообщали, что Брюссель пытается усилить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки в ЕС в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками.