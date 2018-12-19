В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.
"Послы ЕС сегодня одобрили переговорную позицию Совета ЕС по предложению, усиливающему роль Европейской службы банковского надзора в отношении рисков, связанных с финансовым сектором в результате отмывания денег", - говорится в заявлении.
В сентябре СМИ сообщали, что Брюссель пытается усилить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки в ЕС в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками.