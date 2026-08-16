У Ємені уряд завдав понад 180 ударів по хуситах, Ізраїль заявив про ліквідацію командира "Хезболли"

Міжнародно визнаний уряд Ємену за останні 24 години здійснив понад 180 атак по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах, тоді як Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" в Лівані. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Єменський уряд повідомив про масштабну військову операцію проти хуситів на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Йдеться про понад 180 ударів по позиціях підтримуваного Іраном угруповання протягом останніх 24 годин.

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Паралельно ізраїльські військові заявили про ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" Абу Хассан Алаа. За даними Ізраїлю, операція відбулася через день після смертоносних ударів ізраїльських сил на півдні Лівану.

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Окремо іранський військовий чиновник заявив, що Катар відкладає розслідування долі трьох пілотів, яких, за твердженням Тегерана, утримують на території країни вже кілька місяців. Про це повідомили іранські державні ЗМІ.

Катар заперечує звинувачення Ірану щодо утримання пілотів. Сторони продовжують обмінюватися заявами на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

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