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В Йемене правительство нанесло более 180 ударов по хуситам, Израиль заявил о ликвидации командира "Хезболлы"

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Международно признанное правительство Йемена за 24 часа осуществило более 180 атак по хуситам. Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" в Ливане.

В Йемене правительство нанесло более 180 ударов по хуситам, Израиль заявил о ликвидации командира "Хезболлы"

Международно признанное правительство Йемена за последние 24 часа нанесло более 180 ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам, в то время как Израиль заявил об уничтожении высокопоставленного командира «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Правительство Йемена сообщило о масштабной военной операции против хуситов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет о более чем 180 ударах по позициям поддерживаемой Ираном группировки в течение последних 24 часов.

Хуситы заявили о ракетном ударе по силам правительства Йемена, десятки военных погибли07.08.26, 00:15 • 3480 просмотров

Параллельно израильские военные заявили об уничтожении высокопоставленного командира «Хезболлы» Абу Хассана Алаа. По данным Израиля, операция состоялась через день после смертоносных ударов израильских сил на юге Ливана.

Иран заявил о задержании пилотов в Катаре

Отдельно иранский военный чиновник заявил, что Катар откладывает расследование судьбы трех пилотов, которых, по утверждению Тегерана, удерживают на территории страны уже несколько месяцев. Об этом сообщили иранские государственные СМИ.

Катар отрицает обвинения Ирана в удержании пилотов. Стороны продолжают обмениваться заявлениями на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Порт Моха в Йемене прекратил работу после более чем 25 ударов хуситов15.08.26, 22:59 • 4846 просмотров

Степан Гафтко

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