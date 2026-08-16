В Йемене правительство нанесло более 180 ударов по хуситам, Израиль заявил о ликвидации командира "Хезболлы"

Международно признанное правительство Йемена за последние 24 часа нанесло более 180 ударов по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам, в то время как Израиль заявил об уничтожении высокопоставленного командира «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Правительство Йемена сообщило о масштабной военной операции против хуситов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет о более чем 180 ударах по позициям поддерживаемой Ираном группировки в течение последних 24 часов.

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Параллельно израильские военные заявили об уничтожении высокопоставленного командира «Хезболлы» Абу Хассана Алаа. По данным Израиля, операция состоялась через день после смертоносных ударов израильских сил на юге Ливана.

Иран заявил о задержании пилотов в Катаре

Отдельно иранский военный чиновник заявил, что Катар откладывает расследование судьбы трех пилотов, которых, по утверждению Тегерана, удерживают на территории страны уже несколько месяцев. Об этом сообщили иранские государственные СМИ.

Катар отрицает обвинения Ирана в удержании пилотов. Стороны продолжают обмениваться заявлениями на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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